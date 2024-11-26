Бастрыкин поставил на контроль дело об аварии автобуса и фуры в Новоселье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения рейсового автобуса с фурой в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в информационном центре ведомства 26 ноября. В результате аварии пострадали 11 человек, из которых почти половина - несовершеннолетние.

По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), а также в отношении водителя о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК). Какое именно дело привлекло внимание Бастрыкина не уточняется.

По предварительной версии, гражданин Узбекистана, управляя автобусом, въехал в припаркованный на обочине грузовик. Инцидент произошел утром 25 ноября. Автобус следовал по маршруту №181, который обслуживает компания "Вест-Сервис". Происшествие находится на контроле прокуратуры Ленинградской области.

Константин Леньков / Фото Прокуратура Ленинградской области