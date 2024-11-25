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Новости 18:48

На водителя автобуса возбудили дело после аварии с фурой в Новоселье

фото ЗакС политика На водителя автобуса возбудили дело после аварии с фурой в Новоселье

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, который утром 25 ноября врезался в фуру в Новоселье в Ленинградской области. У него статус подозреваемого по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В аварии пострадали 11 человек, включая 5 несовершеннолетних. 

Данные водителя в сообщении МВД не приводятся. Ранее в ведомстве сообщили, что за рулем был гражданин одного из государств Центральной Азии. Он работал на маршруте № 181, который курсировал между населенным пунктом Новоселье в ЛО и станцией метро "Проспект Ветеранов". По данным с сайта областного правительства, обслуживанием маршрута занимается компания-перевозчик ООО "Вест-Сервис". 

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По предварительным данным, автобус ранним утром врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль. 

Константин Леньков / Фото Прокуратура Ленинградской области


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