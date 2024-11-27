Полиция устроила проверку из-за перевернувшегося в Ленобласти автобуса с детьми

Полиция проводит проверку в связи с ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили вечером 27 ноября в ГУ МВД по региону. В результате инцидента близ деревни Шомушка на трассе перевернулся автобус.

Как полагают правоохранители, незадолго до 18:00 водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся. Причиной случившегося, предположительно, могли стать погодные условия.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних, в том числе трое 16-летних и двое 17-летних. "Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении МВД.

Ранее Ломоносовский районный суд арестовал водителя автобуса № 181, допустившего столкновение с припаркованной на обочине фурой. В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Одна женщина оказалась в реанимации.

Фото: ЗАКС.Ру