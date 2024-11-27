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Новости 20:10

Присяжные признали экс-депутата Глущенко виновным

фото ЗакС политика Присяжные признали экс-депутата Глущенко виновным

Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко об организации трех заказных убийств (ч. 3 ст. 33 — пп. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ) на Кипре в 2004 году, сообщила 27 ноября глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Рассмотрение дела проходит в Приморском районном суде.

"Присяжные заседатели единодушно сказали, что Глущенко виновен и не заслуживает снисхождения", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Сам подсудимый в своем последнем слове настаивал на невиновности. "Сам не знаю, кто совершил это убийство. Я Шевченко не убивал, никогда не думал об этом. Прошу меня оправдать", — говорил он в своем выступлении.

По версии следствия, Глущенко мог организовать убийство бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой на кипрской вилле. Сам подсудимый с 2015 года отбывает 17-летний срок в колонии по делу об убийстве петербургского политика Галины Старовойтовой. В сентябре 2021 года суд отказал Глущенко в условно-досрочном освобождении.

Фото: Лебединое озеро / Telegram


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