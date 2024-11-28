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Поезд протаранил автомобиль в Ленобласти, водитель погиб

фото ЗакС политика Поезд протаранил автомобиль в Ленобласти, водитель погиб

Смертельное ДТП с поездом произошло вечером 27 ноября на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленинградской области, сообщила 28 ноября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал, несмотря на приближение электропоезда. Машинист попытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение, однако расстояние было слишком малым, и аварии избежать не удалось. В результате удара автомобиль опрокинулся. Как сообщает "Фонтанка", водитель погиб на месте. 

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в настоящее время проводится проверка соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Вчера Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала об утонувшем прогулочном судне с петербуржцами в Баренцевом море. Никто не пострадал.

фото Северо-Западной транспортной прокуратуры


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