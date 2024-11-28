Госслужащим могут разрешить работать до 70 лет

Госслужащим могут разрешить продолжать работу после достижения предельного возраста. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Государственной думы, передает 28 ноября "Парламентская газета". Его подготовили депутаты из ЗакСа Владимирской области.

В настоящее время, согласно закону "О государственной гражданской службе", госслужащие могут работать до 65 лет. Для руководителей и их помощников допускается продление срока службы до 70 лет при их согласии. Однако это правило не распространяется на гражданских госслужащих. После достижения установленного возраста они могут работать в госорганах только на условиях срочного трудового договора и на должностях, которые не относятся к государственной службе. Авторы инициативы считают, что это создает возрастную дискриминацию, поскольку руководителям продление службы доступно.

Депутаты отметили, что молодые специалисты, поступающие на государственную службу, часто не выдерживают высокой нагрузки и ответственности, особенно с учетом сравнительно невысокой оплаты труда, и уходят. Продление работы опытных сотрудников старшего возраста, по мнению авторов законопроекта, повысит эффективность управления на всех уровнях.

Законопроект предусматривает возможность продления государственной службы для гражданских служащих до 70 лет при их согласии. Решение о продлении будет принимать орган или должностное лицо, назначившее сотрудника на должность.

Напомним, вчера стало известно, что Госдума разрешила скрывать информацию о работе госорганов при военном положении. Меры направлены на предотвращение угроз, связанных с возможными терактами, разведывательной деятельностью и диверсиями противника, которые могут нарушить работу госорганов в условиях военного положения.

фото: ЗАКС.Ру