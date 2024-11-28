За год в Петербурге открытии 12 новых дорог и развязок

В Петербурге подвели итоги дорожно-строительного сезона 2024 года. За год открыто движение по 12 новым дорогам и развязкам, отремонтировано 100 объектов улично-дорожной сети, а также 25 километров трамвайных путей. Ряд проектов реализован по поручению президента и при поддержке федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила 28 ноября пресс-служба Смольного.

В администрации города отмечают окончание работ по строительству развязок на пересечении Лагерного и Петрозаводского шоссе, а также Дунайского проспекта и Московского шоссе. Московско-Дунайская развязка увеличила пропускную способность до 75 тысяч автомобилей в сутки, а реконструкция Петрозаводского шоссе обеспечила беспрепятственный проезд через железнодорожные пути в сторону Колпино.

В Пушкинском и Колпинском районах расширили два участка Колпинского шоссе до четырёх полос, что повысило транспортную доступность районов. На Васильевском острове завершены работы на пяти новых магистралях протяжённостью 7 км, а в рамках первого этапа строительства в микрорайоне появится 15 км дорог.

На острове Котлин завершена реконструкция четырех участков Цитадельского шоссе, включая подъезды к Комплексу защитных сооружений от наводнений. Реализация проектов позволила устранить пробки на въезде в Кронштадт и обеспечить комфортное передвижение. Всего на острове планируется построить 11,5 км новых дорог.

Кроме строительства, в пресс-службе Смольного рассказали о ремонте существующих дорог. В нормативное состояние приведено 100 объектов, включая 49 в рамках нацпроекта. Среди них 18-километровый участок Зеленогорского шоссе, 7 км Будапештской улицы и 3,1 км Гатчинского шоссе, важного для связи с Ленинградской областью.

Напомним, вчера Беглов рассказывал о том, что 925 молодых семей получили выплаты на жилье. Эти средства можно направить на покупку готового жилья или квартиры в новостройке (на любом этапе строительства), приобретение отдельного дома, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

фото с сайта Смольного