Беглов: Выплаты на жилье получили 925 семей в Петербурге

В 2024 году 925 молодых семей в Петербурге получили социальные выплаты на приобретение жилья. Эта мера реализуется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", которая входит в национальный проект "Жилье и городская среда" и финансируется за счет федерального и городского бюджетов, сообщили 27 ноября в пресс-службе Смольного.

Так, семья из трех человек может получить выплату в размере 4,78 млн рублей. Эти средства можно направить на покупку готового жилья или квартиры в новостройке (на любом этапе строительства), приобретение отдельного дома, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Дополнительно молодые семьи могут рассчитывать на помощь по городской программе "Молодые семьи", которая полностью финансируется из бюджета Петербурга.

Губернатор Александр Беглов отметил, что 2024 год был объявлен Президентом России Годом семьи, и в Петербурге уже 925 молодых семей воспользовались поддержкой для улучшения жилищных условий. До конца года это число превысит тысячу.

Федеральная программа доступна супругам с детьми или без них, а также неполным семьям с одним родителем и ребенком. Участие возможно, если возраст родителей не превышает 35 лет и семья официально признана нуждающейся в жилом помещении.

С начала года в Петербурге по различным программам поддержки жилье смогли приобрести уже 5 тысяч семей, получивших социальные выплаты на общую сумму более 20 млрд рублей. Всего в 2024 году планируется оказать содействие 5,7 тыс. семей, выделив для этого 23,4 млрд рублей.

Помимо молодых семей, помощь на улучшение жилищных условий также предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, очередникам, расселяемым из коммунальных квартир, ипотечным заемщикам, инвалидам, ветеранам боевых действий и жителям блокадного Ленинграда.

Напомним, сегодня Беглов рассказывал о внедрении искусственного интеллекта в работу ЗАГСов.

фото с сайта Смольного