Беглов рассказал о внедрении ИИ в жизнь ЗАГСов

В Отделе ЗАГС Петроградского района начал работать голосовой помощник, разработанный с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили 27 ноября в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что Петербург занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов в сфере цифровизации. По его словам, развитие современных технологий является ключевым направлением для города на ближайшие годы. Внедрение искусственного интеллекта в систему государственных услуг он назвал важным шагом на пути к цифровой трансформации, целью которой является упрощение и повышение удобства получения услуг для горожан.

По единому номеру 246-58-30 теперь доступно интеллектуальное голосовое меню, которое помогает распределять звонки по направлениям и предоставляет информацию о режиме работы учреждения. Если звонок поступает в нерабочее время, система уведомляет об этом.

Петроградский ЗАГС стал вторым в городе, где внедрили голосового помощника. Аналогичную технологию в прошлом году запустили в ЗАГСе Невского района в рамках программы "Эффективный регион". Как отметили в комитете по делам записи актов гражданского состояния, успешные результаты эксперимента позволили принять решение о расширении проекта.

Напомним, вчера Беглов рассказал о разработке "Петербургским тракторным заводом" совместно с белорусскими партнерами тракторов с искусственным интеллектом.

фото: ЗАКС.Ру