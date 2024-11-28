Мигранты-карманники обокрали петербуржцев на сотни тысяч рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области задержали четверых граждан Таджикистана, подозреваемых в серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе Главка 28 ноября, передает MR7.

По версии следствия, в сентябре и октябре злоумышленники обокрали минимум пятерых человек в Выборгском, Центральном и Московском районах города. Для этого они использовали две схемы. В одном случае они предлагали молодым людям подраться, отвлекая их и незаметно вытаскивая телефоны. В другом – изображали старых знакомых, обнимали жертву, извинялись за "ошибку", но успевали украсть ценные вещи.

Предположительно, за два месяца были похищены четыре iPhone стоимостью до 95 000 рублей и золотая цепочка за 140 000 рублей. Также преступники разблокировали два телефона, получили доступ к банковским приложениям и списали со счетов более 400 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В местах проживания задержанных нашли 15 телефонов, наличные, банковские карты, брендовую одежду, а также, предположительно, наркотическое вещество, которое отправили на экспертизу. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.

Напомним, вчера двоим мужчинам огласили приговор за нападение на посетителя ресторана "Хочу харчо" на Садовой. Одного из них суд приговорил к 9,5 годам колонии, другого - к четырем.

фото ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти