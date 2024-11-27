Двое мужчин получили приговор за нападение с ножом в ресторане на Садовой

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор Андрею Жукову и Авату Нурахметову, обвиняемым в нападении на мужчину в ресторане "Хочу харчо" на Садовой улице, сообщила 27 ноября объединенная пресс-служба судов города. Инцидент произошел 21 мая 2023 года, когда два подвыпивших мужчины без причины напали на другого посетителя.

Жуков, с намерением убить, напал на жертву сзади, нанеся несколько ударов ножом по груди, шее и плечу. Затем он передал нож Нурахметову, который также нанес удар. На помощь пострадавшему пришли сотрудники ресторана и другие посетители, которые сумели оттащить нападавших. Оба обвиняемых свою вину не признали.

Суд признал Жукова виновным в покушении на убийство и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима (по ч. 3 ст. 30 - п.и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Нурахметова признали виновным в хулиганстве с применением оружия и назначили наказание в виде 4 лет колонии (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Также Жукову предстоит выплатить потерпевшему миллион рублей, а Нурахметову - 400 тысяч.

Напомним, сегодня четырех бывших таможенников осудили за получение взятки в особо крупных размерах. Общая сумма превысила два миллиона рублей.

скриншот объединенной пресс-службы судов