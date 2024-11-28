Зарплаты рабочих в Петербурге опережают рост доходов IT-специалистов

В Петербурге за последний год зарплаты для представителей рабочих специальностей увеличились на 25%, составив в среднем 93 тысячи рублей, сообщила 28 ноября пресс-служба сервиса hh.ru.

Этот рост превышает увеличение доходов IT-специалистов, для которых предлагаемая зарплата возросла лишь на 12%. Несмотря на сокращение разрыва в предлагаемых зарплатах между рабочими и айтишниками, последние по-прежнему получают больше — около 100 тысяч рублей. При этом два года назад разница составляла 14 тысяч рублей.

Авторы исследования отмечают, что спрос на рабочих в Петербурге значительно выше, а конкуренция на вакансию ниже: на одну должность претендуют не более трех кандидатов, в то время как в IT-сфере этот показатель достигает 10 человек на место.

Самые высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей предлагают наладчикам станков (270 тысяч рублей), электрогазосварщикам (до 300 тысяч рублей) и машинистам автокранов (300 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что МВД не хватает более 170 тысяч сотрудников. В прошлом году дефицит составил около 150 тысяч человек.

фото: ЗАКС.Ру