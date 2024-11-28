Минпросвещение РФ отказалось от рекомендаций по теме квадробинга

Министерство просвещения РФ заявило о ненужности информирования школьников и их родителей о субкультуре "квадробинг", опасаясь, что это может спровоцировать рост интереса к явлению, об этом 28 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Татьяны Буцкой.

Ранее первый хаместитель председателя комитета ГД по защите семьи обратилась к министру Сергею Кравцову с просьбой предоставить методические рекомендации для профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга и предложений по работе с детьми. Однако Минпросвещение сообщило, что такие рекомендации не разрабатывались и не рассылались в регионы.

В министерстве подчеркнули, что вопросы воспитания детей в первую очередь находятся в компетенции родителей. Одновременно ведомство продолжает реализацию Стратегии развития воспитания, направленной на формирование у школьников духовно-нравственных ценностей, социальной ответственности и так далее.

Субкультура квадробинг, привлекшая внимание общественности, ранее была названа проблемным явлением, требующим воспитательной работы. Однако Минпросвещение считает, что акцент на ней может быть контрпродуктивным и вместо предупреждения вызвать дополнительное увлечение.

Напомним, что депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась в Минпросвещения в конце октября. Парламентарий указала на увеличение числа сообщений в СМИ о таких беседах с учениками и их родителями, где поднимаются вопросы о природе квадробинга и его потенциальных рисках.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ