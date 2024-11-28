Квартиру Максима Горького выставили на продажу за 90 млн рублей

В Петербурге выставлена на продажу мемориальная 6-комнатная квартира писателя Максима Горького, расположенная на Кронверкском проспекте, 23. Об этом сообщает "Фонтанка" 28 ноября.

Квартира на шестом этаже занимает площадь 212 квадратных метров и является частью доходного дома жены сенатора Л. В. Барсова, построенного в стиле "северного модерна". Из окон квартиры открывается вид на Александровский парк, Петропавловскую крепость и Ленинградский зоопарк.

Квартира Максима Горького была одним из центров культурной и общественной жизни Петербурга. Здесь бывали такие личности, как В. И. Ленин, А. В. Луначарский, Ф. Э. Дзержинский, А. М. Коллонтай, В. В. Маяковский, Ф. И. Шаляпин, С. С. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Рерих, И. А. Бунин и многие другие выдающиеся деятели того времени. В объявлении отмечается, что сильная энергетика этого места ощущается и по сей день.

Стоимость апартаментов составляет 90 млн рублей, что выше стартовой цены в 75 млн рублей, установленной на аукционе "Литфонда" в прошлом году.

Напомним, вчера, 27 ноября, Беглов рассказал о жилищных выплатах 925 семьям. Эти средства можно направить на покупку готового жилья или квартиры в новостройке (на любом этапе строительства), приобретение отдельного дома, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

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