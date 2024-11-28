Финансирование уборки дорог в Петербурге увеличат

Петербург в 2025 году выделит 24,2 млрд рублей на содержание и уборку автомобильных дорог, что на 700 млн рублей больше, чем в 2024 году, об этом 28 ноября пишет "Коммерсант-Ъ" со ссылкой на комитет по благоустройству города.

Уточняется, что средства пойдут на поддержание порядка на проезжей части, чистку обочин и удаление крупногабаритного мусора.

На днях был объявлен конкурс на выполнение таких работ в Невском районе. Начальная стоимость контракта составляет 1,165 млрд рублей, а работы будут проводиться на 138 улицах с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года.

В 2024 году аналогичные конкурсы уже прошли в других районах города. Например, контракты на содержание дорог в Калининском, Приморском и Выборгском районах оцениваются почти в 2 млрд рублей, а в Колпинском и Пушкинском – 897,1 млн рублей. Заказчиком выступал не комитет по благоустройству, как это было раньше, а бывшие дорожные ГУПы, которые стали бюджетными учреждениями (ГБУ).

В текущем году бюджет Петербурга на содержание дорог составил 23,525 млрд рублей, а в следующем году этот показатель по итогу увеличится до 24,281 млрд рублей.

Напомним, что в Петроградском районе Петербурга появилась первая районная база коммунальной техники. Она расположилась под мостом Бетанкура.

Фото: ЗАКС.Ру