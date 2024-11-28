Патриарх Кирилл заявил, что христиане не боятся ядерной войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что избыточное беспокойство и спекуляция вокруг темы ядерной войны не приносят человеку никакой пользы, об этом 28 ноября пишет РБК со ссылкой на слова патриарха во время заседания Всемирного русского народного собора.

По мнению главы Русской православной церкви (РПЦ), враг хочет создать тревогу и лишить человека воли таким образом, так как под чувством страха людьми проще манипулировать.

Патриарх призвал не реагировать и не подыгрывать таким манипуляциям. Он отметил, что христиане конца света не боятся и напомнил, что они ждут Иисуса, который избавит мир от зла.

Напомним, что председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, который также принял участие в заседании, заявил, что считает проблемами русского мира пассивность и инертность общества. На это его вдохновили слова патриарха.

Фото: пресс-служба Смольного