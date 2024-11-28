Путин заявил, что Киев пытался наносить удары по Петербургу

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались наносить удары по Петербургу и Москве, об этом 28 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова главы государства на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", – сказал Путин.

Также президент информировал коллег по ОДКБ о том, что сейчас происходит в зоне СВО. Он отметил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели в Украине.

Напомним, что Патриарх Кирилл заявил, что христиане не боятся угрозы ядерной войны, и призвал не вестись на манипуляции.

Фото: сайт Кремля