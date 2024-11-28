Глава ФМБА Скворцова заявила о возможном продлении молодости до 60 лет

В ближайшем будущем людей в возрасте до 60 лет могут начать считать молодыми. Об этом 28 ноября заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова во время открытого диалога "Молодежь в науке: строим технологическое будущее", передает "Фонтанка".

Скворцова отметила, что в настоящее время, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодыми считаются люди до 45 лет. Однако рост продолжительности жизни влияет на изменение возрастных периодов, что может привести к пересмотру границ молодости.

По её словам, если следовать классификации ВОЗ, сейчас молодой человек — это человек до 45 лет, но в скором времени этот возрастной порог может быть увеличен до 60 лет благодаря увеличению средней продолжительности жизни.

Ранее, 25 ноября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Вероника Скворцова сообщила, что с 2025 года в стране планируют начать использование противоопухолевой онковакцины, разработанной специалистами ФМБА.

фото с сайта Смольного