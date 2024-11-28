Суд в Петербурге оштрафовал Кирилла Набутова* на 30 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал политического обозревателя и спортивного журналиста Кирилла Набутова* на 30 тысяч рублей из-за нарушения иноагентского законодательства (ч.1 ст.19.34 КоАП РФ), об этом 28 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, журналист с 2023 года осуществляет деятельность, находясь под иностранным влиянием. При этом, как отмечают в пресс-службе, Набутов* не подал до начала своей деятельности в качестве иноагента заявление в Минюст о включении его в реестр.

Напомним, что в июне этого года Набутов* пытался добиться снятия с себя статуса иноагента в этом же суде, однако ему было отказано.

*Минюст внес Кирилла Набутова в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру