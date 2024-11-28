Путин утвердил обновленные показатели эффективности для губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленный перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для глав регионов, об этом стало известно 28 ноября из документа на портале правовых актов.

Обновленный список включает 21 показатель вместо прежних 20. Среди новых критериев – суммарный коэффициент рождаемости, а также удовлетворенность участников СВО условиями медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Кроме того, расширено понятие воспитания: теперь особое внимание уделено развитию патриотичной личности.

При этом из списка исключен показатель посещаемости культурных мероприятий. В формулировки других критериев внесены уточнения. Это касается показателей, связанных с доверием граждан, темпами роста доходов и состоянием дорог.

Без изменений остались такие показатели, как уровень бедности, качество окружающей среды и так далее.

Напомним, что в понедельник, 26 ноября, появилась информация о том, что в администрации президента работают над пересмотром ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов.

Фото: сайт Кремля