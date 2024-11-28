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В Боткинскую больницу попали 15 человек после посещения ресторана на Сизова

фото ЗакС политика В Боткинскую больницу попали 15 человек после посещения ресторана на Сизова

В Клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге попали 15 человек с признаками острой кишечной инфекции после похода в ресторан в Приморском районе, об этом 28 ноября пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, все попавшие в больницу с температурой и рвотой посещали ресторан "Токио Сити" на улице Сизова. У четырех из 15 человек подтвердили сальмонеллез, у остальных анализы готовятся. 

Состояние пациентов оценивают как удовлетворительное. По словам менеджера ресторана, никто с жалобами не обращался, а Роспотребнадзор к ним не заходил. Ресторан работает штатно.

Напомним, что осенью 2023 года в Петербурге произошло массовое отравление горожан едой марки Greenbox, которую они заказали в сервисе доставки "Самокат". На недомогания пожаловались больше 240 человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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