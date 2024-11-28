Беглов: Отечество столкнулось с исключительным внешним давлением

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на пленарном заседании XXVI Всемирного Русского Народного Собора, который прошел в Храме Христа Спасителя в Москве, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Главной темой Собора в этом году стало обсуждение "Русского мира: Внешние и внутренние вызовы".

В своем обращении Беглов подчеркнул значимость духовных ценностей в условиях внешнего давления, с которым сталкивается Россия.

"Сегодня наше Отечество столкнулось с исключительным внешним давлением. Наравне с экономическими санкциями, военным противостоянием наша страна сталкивается с угрозой разрушения извне традиционных устоев общества. Россия всегда защищала и будет защищать своё право на независимость, включая духовный суверенитет", – отметил губернатор.

В заседании приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, лидеры традиционных религий, представители власти, науки и общественности. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума, которое зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Напомним, что председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский также приехал на XXVI Всемирный Русский Народный Собор. Он отметил, что проблемой, с которой сталкивается "русский мир", является пассивность и инертность общества.

Фото: пресс-служба Смольного