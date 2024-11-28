В Петербурге утвердили график наружного освещения на 2025 год

В Петербурге 27 ноября прошло заседание городской межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора Сергея Кропачева. На совещании были подведены итоги работы наружного освещения в текущем году и утвержден график на следующий, передает 28 ноября пресс-служба Смольного.

График работы наружного освещения ежегодно утверждается на комиссии и размещается на сайте СПб ГБУ "Ленсвет". Он регулирует включение и отключение освещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также служит ориентиром для таких организаций, как АО "Западный скоростной диаметр" и ГУП "Петербургский метрополитен".

Наружное освещение включается и выключается с центрального диспетчерского пункта "Ленсвет", при этом синхронно работает архитектурно-художественная подсветка зданий и памятников.

В течение года продолжительность работы наружного освещения варьируется. В июне, в период белых ночей, оно работает чуть более 100 часов, а в декабре – более 548 часов. В целом наружное освещение функционирует около 4000 часов в год.

В оперативном управлении "Ленсвета" находится 398 451 светильник. 45,4% из них освещают улично-дорожную сеть города, 30,8% – квартальные территории, 19,4% – архитектурную подсветку, а 4,4% – зеленые зоны. В рамках программы по замене натриевых светильников на светодиодные уже более половины светильников являются энергоэффективными, что помогает снизить потребление электроэнергии без потери качества освещения.

С учетом облачной погоды в Петербурге, в графике на 2025 год предусмотрено отклонение времени включения и отключения освещения на 30 минут. Это решение принимается с помощью доступа к камерам видеонаблюдения СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр", что позволяет оперативно контролировать состояние освещения в разных районах города.

Ранее сообщалось, что на участке шоссе Революции от Пискаревского проспекта до улицы Химиков завершена реконструкция системы наружного освещения.

фото с сайта Смольного