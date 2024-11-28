Госдума хочет разнообразить уроки музыки в школах патриотическими песнями

Комитет Государственной думы по культуре предложил Министерству просвещения РФ разработать перечень патриотических песен, которые будут изучаться в школах на уроках музыки, об этом 28 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета Ольги Казаковой.

По словам Казаковой, подобный список песен должен быть составлен с учетом мнений учителей и родителей.

Кроме того, в комитет считают важным издать специальные сборники с песнями из перечня. Казакова предложила назвать их "Родная песня", чтобы отразить ключевые ценности: семью, любовь к Родине, красоту природы, героизм и историческое наследие.

Напомним, что президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов. Среди новых критериев – удовлетворенность участников СВО условиями медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Фото: ЗАКС.Ру