В Госдуму внесли законопроект о запрете алкоголя в поездах и самолетах

Законопроект, предлагающий включить поезда дальнего следования, самолеты и суда дальнего плавания в перечень мест, где запрещено распитие алкоголя, аналогично запрету на курение, внесли в Госдуму 28 ноября. Проект также уточняет объекты инфраструктуры, на которых действует этот запрет, приведя их в соответствие с запретом на курение, сообщает "Парламентская газета".

Согласно данным МВД, в 2021-2023 годах было зафиксировано более 500 тысяч нарушений запрета на курение, около 280 тысяч случаев распития алкоголя и 160 тысяч нарушений, связанных с нахождением в пьяном виде на транспортных объектах. Эти правонарушения часто приводят к конфликтам с экипажем и пассажирами, а также могут перерасти в уголовные дела.

Авторы законопроекта считают, что штрафы, установленные с 2013 года (от 500 до 1500 рублей), неэффективны. Предлагается повысить штрафы за нарушение запретов на курение и распитие алкоголя до 1000-3000 рублей, за употребление наркотиков — до 5000-10 000 рублей, а за повторные правонарушения — до 20 000 рублей.

Напомним, 11 ноября в Петербурге и Ленобласти полиция закрыла три подпольные точки, занимавшиеся производством и распространением. контрафактного алкоголя.

фото: ЗАКС.Ру