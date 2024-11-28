Финансовый управляющий Владимира Лавленцева сообщил о продаже его имущества

Финансовый управляющий обанкротившегося бывшего вице-губернатора Петербурга Владимир Лавленцева 28 ноября сообщил о выставлении на торги его имущества, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Имущество должника выставляется в четырех лотах. Среди них – земельный участок площадью 1 500 квадратных метров в подмосковной деревне Ляпино, который будет продан за стартовую цену 1,38 млн рублей.

Также на продажу выставлена 100% доля в ООО "Магеллан" по цене 10 тысяч рублей. 50% доля в ООО "К 3" оценена в 61,89 млн рублей, а 33,4% в ООО "Рассвет" – в 3,022 млн рублей.

Напомним, что Лавленцев недавно был приговорен к 13 годам колонии по делу о крупном мошенничестве и растрате. Одним из потерпевших по делу числится миллиардер Геннадий Тимченко, который одолжил бывшему вице-губернатору крупную сумму.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга