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Новости 19:47

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на врачей скорой в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на врачей скорой в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на случай нападения на сотрудника бригады скорой медицинской помощи, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

В пресс-службе рассказали, что в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге мужчина с ножом напал на бригаду скорой и угрожал убийством. На помощь медикам приехали правоохранители, которые остановили агрессивного мужчину.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Напомним, что Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела по факту столкновения рейсового автобуса с фурой в Ломоносовском районе Ленобласти, в результате которого пострадали 11 человек.

Фото: пресс-служба СК РФ


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