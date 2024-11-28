Число пострадавших от еды в ресторане "Токио Сити" на Сизова увеличилось до 23

В петербургском Роспотребнадзоре рассказали подробности о ситуации с пострадавшими после похода в ресторан "Токио Сити" на улице Сизова в Петербурге, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 24 по 25 ноября были зарегистрированы восемь случаев кишечной инфекции среди посетителей ресторана. После этого сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

По состоянию на 28 ноября количество заболевших увеличилось до 23 человек. Среди них 21 пострадавший был госпитализирован в инфекционный стационар, у 12 в анализах обнаружили сальмонеллу.

В ответ на вспышку инфекции были проведены дезинфекционные мероприятия. Также начат комплекс противоэпидемических действий для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Напомним, что днем 28 ноября сообщалось, что в Боткинскую больницу попали 15 человек после похода в ресторан "Токио Сити" на Сизова.

Фото: ЗАКС.Ру