В детской поликлинике на проспекте Королева произошел пожар

В Приморском районе Петербурга произошло возгорание в детской поликлинике № 30 на проспекте Королева, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 18:07 в четверг, 28 ноября. Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в одном из кабинетов поликлиники, огонь охватил три квадратных метра.

Пожар удалось ликвидировать чуть больше чем за 20 минут. Сведения о пострадавших в результате произошедшего не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено три единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Напомним, что в Большом порту Петербурга во вторник, 26 ноября, во время ремонтных работ произошло возгорание на ледоколе "Адмирал Макаров".

Фото: ЗАКС.Ру