В Невском районе по повышенному номеру тушили пожар на мебельном производстве

В Невском районе Петербурга тушили крупный пожар в здании мебельного производства, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на проспекте Александровской фермы спасателям поступило в 06:28 в пятницу, 29 ноября. Горение происходило в ангаре размером 20х35 на площади 200 квадратных метров.

Чуть больше, чем через десять минут, пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Возгорание удалось локализовать почти через два часа.

О том, потушен ли пожар полностью, пока не сообщалось, Известно, что сообщения о пострадавших в результате произошедшего не поступали. К ликвидации пожара привлекли шесть единиц специальной техники и 25 человек личного состава МЧС.

Напомним, что в четверг, 28 ноября, в детской поликлинике на проспекте Королева произошел пожар в одном из кабинетов.

Фото: ЗАКС.Ру