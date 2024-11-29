Мединский рассказал, что не все книжные магазины хотят продавать книги об СВО

Книжные магазины часто отказываются включать в ассортимент книги, посвящённые специальной военной операции, ссылаясь на разные причины, об этом 29 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника президента РФ Владимира Мединского на открытии отдела военной мемуаристики в книжном клубе "Достоевский"

"Не все книжные магазины берут, как это ни странно, в продажу книги об СВО. Ко мне приходили, жаловались, говорят, под любым предлогом не берут: "неформат", нет места на полке, плохо продается и прочее, и прочее, – не берут", – отметил Мединский.

Помощник президента надеется, что книжный клуб "Достоевский" выделит специальный раздел с книгами об СВО, чтобы все художественные произведения можно было бы найти в магазине.

Напомним, что месяц назад обновился состав президентского Совета по культуре и искусству. Помимо Владимира Мединского, в списке есть писатель Захар Прилепин, руководитель "Первого канала" Константин Эрнст и многие другие.

Фото: ЗАКС.Ру