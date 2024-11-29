ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:21

Мединский рассказал, что не все книжные магазины хотят продавать книги об СВО

фото ЗакС политика Мединский рассказал, что не все книжные магазины хотят продавать книги об СВО

Книжные магазины часто отказываются включать в ассортимент книги, посвящённые специальной военной операции, ссылаясь на разные причины, об этом 29 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника президента РФ Владимира Мединского на открытии отдела военной мемуаристики в книжном клубе "Достоевский"

"Не все книжные магазины берут, как это ни странно, в продажу книги об СВО. Ко мне приходили, жаловались, говорят, под любым предлогом не берут: "неформат", нет места на полке, плохо продается и прочее, и прочее, – не берут", – отметил Мединский.

Помощник президента надеется, что книжный клуб "Достоевский" выделит специальный раздел с книгами об СВО, чтобы все художественные произведения можно было бы найти в магазине.

Напомним, что месяц назад обновился состав президентского Совета по культуре и искусству. Помимо Владимира Мединского, в списке есть писатель Захар Прилепин, руководитель "Первого канала" Константин Эрнст и многие другие.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама