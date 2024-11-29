Прокуратура добилась демонтажа незаконной мансарды в доме на Ивановской

Прокуратура Невского района Петербурга потребовала демонтировать мансарду, которую установили нелегально, в доме на Ивановской улице, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе уточнили, что дом №14 на Ивановской улице, где и была установлена мансарда, входит в комплекс зданий "Жилмассив на Ивановской улице" и является объектом культурного наследия регионального значения.

Иск с требованием устранить нарушение районный прокурор подал по согласованию с КГИОП. Также в ходе проверки было установлено, что фасад дома загрязнен, штукатурка в некоторых местах слезла и многое другое.

На данный момент исковые требования к ООО "ЖКС №2 Невского района" удовлетворены в полном объеме.

Напомним, что на Петроградской стороне снесли дореволюционный производственный корпус Аккумуляторного завода В. В. Бари. За час до начала сноса активисты подавали обращение в КГИОП из-за подготовки к демонтажу зданий.

Фото: ЗАКС.Ру