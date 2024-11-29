ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:51

Для петербуржцев стала доступна оплата с помощью геолокации в трамвае №24

фото ЗакС политика Для петербуржцев стала доступна оплата с помощью геолокации в трамвае №24

В Петербурге начали тестировать оплату проезда с помощью геолокации, однако пока только на одном трамвайном маршруте, об этом 29 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Пока оплата проезда работает без льгот и только на трамвайном маршруте №24. Уточняется, что Bluetooth-маячки для определения местоположения человека установили на 12 трамваях маршрута.

Чтобы оплатить проезд с помощью геолокации, петербуржцам нужно скачать приложение "Транспорт+", выбрать приближающийся вагон и оплатить проезд, который стоит 65 рублей.

В будущем такая оплата будет работать с помощью геометки телефона. Сейчас для оплаты нужно подключиться к трамваю. В издании также отметили, что оплатить сначала удается не сразу, однако потом оплата проходит без проблем.

Напомним, что оплату проезда с помощью геолокации хотят внедрить не только в Петербурге. Такой способ расплатиться за проезд пробуют в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама