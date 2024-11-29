Для петербуржцев стала доступна оплата с помощью геолокации в трамвае №24

В Петербурге начали тестировать оплату проезда с помощью геолокации, однако пока только на одном трамвайном маршруте, об этом 29 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Пока оплата проезда работает без льгот и только на трамвайном маршруте №24. Уточняется, что Bluetooth-маячки для определения местоположения человека установили на 12 трамваях маршрута.

Чтобы оплатить проезд с помощью геолокации, петербуржцам нужно скачать приложение "Транспорт+", выбрать приближающийся вагон и оплатить проезд, который стоит 65 рублей.

В будущем такая оплата будет работать с помощью геометки телефона. Сейчас для оплаты нужно подключиться к трамваю. В издании также отметили, что оплатить сначала удается не сразу, однако потом оплата проходит без проблем.

Напомним, что оплату проезда с помощью геолокации хотят внедрить не только в Петербурге. Такой способ расплатиться за проезд пробуют в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Фото: ЗАКС.Ру