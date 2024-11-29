На Парашютной улице началась масштабная реконструкция ливневой канализации

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приступил к реализации крупного проекта по модернизации системы ливневой канализации в Приморском районе, а именно на Парашютной улице, где образовывались самые большие лужи в городе, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект предусматривает строительство канализационных сетей и микротоннелей в два этапа. Первый этап охватит участок от пересечения улиц Репищева и Парашютной до улицы Маршала Новикова. На втором этапе строительство продолжится до перекрестка Долгоозерной улицы и проспекта Королева.

Сейчас специалисты уже начали тоннелепроходческие работы. Проект включает прокладку тоннеля диаметром от 600 до 2000 мм, а также устройство самотечных канализационных сетей и систем водоотведения. Полное завершение реконструкции запланировано на конец 2026 года.

Напомним, что на Парашютной улице после ливней традиционно образовываются одни из самых больших луж в городе. Например, в августе прошел ливень, в который за несколько часов выпало треть месячных осадков, из-за чего на Парашютной образовалась огромная лужа.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"