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Новости 14:48

В центре Петербурга эвакуировали школу №204 из-за сообщения о минировании

фото ЗакС политика В центре Петербурга эвакуировали школу №204 из-за сообщения о минировании

Около полудня 29 ноября учеников и сотрудников школы №204 на Миллионной улице экстренно эвакуировали после поступившего сообщения о минировании, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию учреждения.

Сотрудники экстренных служб оперативно обследуют территорию. Из здания вывели около 500 человек. В качестве временной меры учащихся разместили в школе №636, расположенной на набережной реки Мойки. 

Школу № 204 с углубленным изучением иностранных языков основали в середине 90-х годов. Общее число обучающихся в 2023–2024 учебном году составляет 475 человек.

Напомним, что месяц назад в Приморском районе эвакуировали школу №578 после сообщения подростка о минировании. Оказалось, что об этом сообщил 14-летний ученик этой же школы.

Фото: ЗАКС.Ру


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