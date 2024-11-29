До конца 2024 года завершат тестирование оплаты проезда по геометке в Петербурге

В Петербурге до конца 2024 года планируют провести тестирование новой системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью геолокации, об этом 29 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета по транспорту города Валентина Енокаева.

По итогам пилотного запуска проекта будет принято решение о дальнейшем использовании подобного способа оплаты. Енокаев отметил, что сейчас технология интегрирована в городские системы оплаты.

"Для работы технологии обеспечена полная интеграция с уже существующими городскими системами оплаты: по обработке разовых платежей и по контролю оплаты проезда. Думаю, к концу года примем решение, когда и на каких видах транспорта перейдем к полномасштабному внедрению", – сказал он.

Напомним, что способ оплаты с помощью геолокации начал использоваться на 12 трамваях № 24. Чтобы оплатить проезд с помощью геолокации, петербуржцам нужно скачать приложение "Транспорт+", выбрать приближающийся вагон и оплатить проезд, который стоит 65 рублей. Льготы пока недоступны.

Фото: ЗАКС.Ру