Беглов: Коммунальщиков ругают, мы от этого сильнее становимся

В рамках Всероссийского форума капремонта и эксплуатации жилищного фонда в Петербурге министр строительства РФ Ирек Файзуллин встретился с губернатором города Александром Бегловым, они обсудили проблемы коммунальщиков, об этом 29 ноября пишет 78.ru.

"321 год назад здесь ничего не было, приехал Пётр I и сказал: "Здесь будет город!" Ему не поверили. Но сейчас невозможное стало возможным. И это всё надо обслуживать. Всегда коммунальщиков ругают, мы от этого сильнее становимся. Придумываем новые технологии", – заявил Беглов.

Губернатор отметил, что системе ЖКХ всегда не хватает средств, кадров, в том числе дворников. Глава города считает, что одной из причин дефицита являются низкие зарплаты. По его мнению, престиж профессии нужно поднимать.

Также Беглов добавил, что особого внимания требуют "хрущевки". По его словам, "они свой срок отжили", поэтому ими надо заниматься. Дома, которые были рассчитаны на 25 лет, отметил он, прожили больше 50 лет, поэтому важно не допустить утечки тепла из них.

Напомним, что в октябре председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщал, что в Петербурге дефицит дворников и механизаторов.

Фото Министерство строительства