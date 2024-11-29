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Новости 18:51

ГБУ "Дзержинец" потратит до 2,5 млн рублей на патриотические мероприятия

фото ЗакС политика ГБУ "Дзержинец" потратит до 2,5 млн рублей на патриотические мероприятия

Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" ищет подрядчика для проведения молодежной акции ко Дню Конституции и слета лидеров общественных организаций, следует из информации на портале Госзакупок. Максимальная сумма контракта составляет 2,5 млн рублей, устроить мероприятия планируется в срок до 23 декабря текущего года.

Согласно техническому заданию, к акции ко Дню Конституции планируется привлечь 100 человек. Их должны обеспечить водой, футболками с символикой мероприятия, блокнотами, ручками и экземплярами Конституции в мягком переплете. Также для них предусмотрен кофе-брейк с чаем, кофе и морсом, сэндвичами и профитролями. Молодым людям предстоит выслушать лекцию, в качестве возможных тем указаны государственная символика России, история становления российской государственности или же противодействие преступлениям против конституционного строя.

Слет лидеров общественных и патриотических движений растянется на три дня, поэтому для участников подготовят двухместные гостиничные номера. Разместить на две ночи планируется 100 человек, отдельно уточняется, что номера должны быть "комфортабельными", а мебель должна находиться в исправном состоянии и не иметь сколов и дефектов. Для участников мероприятия организуют фуршет, также условиями контракта оговаривается организация семи приемов пищи — двух завтраков, трех обедов и одного ужина.

Мероприятие организуют за городом, примерно в двух часах езды от него. Для перевозки участников следует подать два автобуса с водителями, техника не может быть произведена ранее 2015 года. Непосредственно на месте запланирована работа образовательных площадок, для чего потребуется модератор. Развлекать гостей должны будут исполнитель народных и патриотических песен, исполнитель с опытом участия в телевизионных вокальных шоу, а также кавер-группа.

Ранее стало известно о планах комитета территориального развития потратить до 6,2 млн рублей на празднование Дня местного самоуправления в апреле 2025 года. Из закупки следует, что проводить мероприятие собираются в концертном зале на территории Центрального района, выступать на сцене должны будут не менее двух народных артистов и лауреаты всероссийских конкурсов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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