ГБУ "Дзержинец" потратит до 2,5 млн рублей на патриотические мероприятия

Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" ищет подрядчика для проведения молодежной акции ко Дню Конституции и слета лидеров общественных организаций, следует из информации на портале Госзакупок. Максимальная сумма контракта составляет 2,5 млн рублей, устроить мероприятия планируется в срок до 23 декабря текущего года.

Согласно техническому заданию, к акции ко Дню Конституции планируется привлечь 100 человек. Их должны обеспечить водой, футболками с символикой мероприятия, блокнотами, ручками и экземплярами Конституции в мягком переплете. Также для них предусмотрен кофе-брейк с чаем, кофе и морсом, сэндвичами и профитролями. Молодым людям предстоит выслушать лекцию, в качестве возможных тем указаны государственная символика России, история становления российской государственности или же противодействие преступлениям против конституционного строя.

Слет лидеров общественных и патриотических движений растянется на три дня, поэтому для участников подготовят двухместные гостиничные номера. Разместить на две ночи планируется 100 человек, отдельно уточняется, что номера должны быть "комфортабельными", а мебель должна находиться в исправном состоянии и не иметь сколов и дефектов. Для участников мероприятия организуют фуршет, также условиями контракта оговаривается организация семи приемов пищи — двух завтраков, трех обедов и одного ужина.

Мероприятие организуют за городом, примерно в двух часах езды от него. Для перевозки участников следует подать два автобуса с водителями, техника не может быть произведена ранее 2015 года. Непосредственно на месте запланирована работа образовательных площадок, для чего потребуется модератор. Развлекать гостей должны будут исполнитель народных и патриотических песен, исполнитель с опытом участия в телевизионных вокальных шоу, а также кавер-группа.

Ранее стало известно о планах комитета территориального развития потратить до 6,2 млн рублей на празднование Дня местного самоуправления в апреле 2025 года. Из закупки следует, что проводить мероприятие собираются в концертном зале на территории Центрального района, выступать на сцене должны будут не менее двух народных артистов и лауреаты всероссийских конкурсов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру