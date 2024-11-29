Пользователи жалуются на сбои в работе банковских приложений и сервисов доставки

В работе сразу нескольких сервисов доставки еды и банковских приложений произошел сбой, об этом 29 ноября свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи сообщают, что не работают приложения "Вкусно – и точка", "Т-Банк", "Додо", "Ростикс", а в сервисе "Яндекс.Еда" нельзя произвести оплату. Также жалуются на работу сторонних сервисов, например, маркетплейса Lamoda и сервиса по поиску жилья ЦИАН.

Особенно пользователи жалуются на работу сервисов "Яндекса". Помимо приложения с доставкой еды, сбой произошел в работе "Яндекс Пэй" и поисковика компании. География сбоев широка, среди затронутых регионов есть Петербург и Ленинградская область.

Напомним, что в начале рабочей недели, 25 ноября, пользователи "Т-Банка" (бывший "Тинькофф") столкнулись со сбоем в работе приложения. Больше всего жаловались жители Москвы.

Фото: скриншот сайта Downdetector