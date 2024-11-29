В Ленобласти разрешили ввести в строй завод по переработке отходов

Завод по переработке отходов в Кингисеппском районе Ленобласти получил разрешение на ввод в строй, сообщил 29 ноября в своем telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. До начала работы предприятие должно будет получить лицензию, следует из слов чиновника.

"Важный день. Завод по переработке отходов в Кингисеппском районе получил разрешение на ввод", — написал губернатор.

Завод рассчитан на переработку 320 тысяч тонн отходов в год. Дрозденко отметил, что с вводом в строй новых заводов старые мусорные полигоны планируется закрывать и рекультивировать.

На территории Петербурга завод по переработке ТКО действует с конца 2022 года. Как сообщал в середине ноября "Невский экологический оператор", сейчас предприятие обрабатывает 35 % твердых бытовых отходов, образующихся в Петербурге. В дальнейшем планируется открытие новых мусороперерабатывающих заводов.

Фото: Александр ДроZденко / Telegram