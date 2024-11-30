Бельский рассказал о работе экс-депутата ЗакСа Евгения Никольского в Чернобыле

Впервые Петербург отмечает День участников ликвидации последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, об этом 30 ноября в своем telegram-канале написал председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Спикер напомнил, что 30 ноября было выбрано потому, что в этот день завершилось строительство "саркофага" над энергоблоком электростанции, где произошла трагедия в 1986 году.

Также парламентарий рассказал, что в 1986 году возведением объекта "Укрытие" занимался один из депутатов петербургского ЗакСа VI созыва, а именно Евгений Никольский. Бельский отметил, что гордится тем, что знаком с таким человеком.

Напомним, что Никольский не единственный депутат ЗакСа, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также в Чернобыле бывал бывший депутат петербургского ЗакСа III созыва Сергей Гуляев*, которого в сентябре признали иноагентом.

*Минюст внес Сергея Гуляева в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру