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Новости 11:21

Бельский рассказал о работе экс-депутата ЗакСа Евгения Никольского в Чернобыле

фото ЗакС политика Бельский рассказал о работе экс-депутата ЗакСа Евгения Никольского в Чернобыле

Впервые Петербург отмечает День участников ликвидации последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, об этом 30 ноября в своем telegram-канале написал председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Спикер напомнил, что 30 ноября было выбрано потому, что в этот день завершилось строительство "саркофага" над энергоблоком электростанции, где произошла трагедия в 1986 году.

Также парламентарий рассказал, что в 1986 году возведением объекта "Укрытие" занимался один из депутатов петербургского ЗакСа VI созыва, а именно Евгений Никольский. Бельский отметил, что гордится тем, что знаком с таким человеком.

Напомним, что Никольский не единственный депутат ЗакСа, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также в Чернобыле бывал бывший депутат петербургского ЗакСа III созыва Сергей Гуляев*, которого в сентябре признали иноагентом.

*Минюст внес Сергея Гуляева в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Гуляев Сергей (внесен в реестр иностранных агентов) Владимирович
Никольский Евгений Владимирович 




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