В Парголово за ночь произошло сразу два пожара

В Выборгском районе Петербурга за ночь произошло сразу два пожара в одном поселке, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Оба пожара случились в поселке Парголово. Сообщение о первом поступило в пятницу, 29 ноября, в 23:29. Там горел балкон трехкомнатной квартиры на Тихоокеанской улице. Возгорание потушили за полчаса. Сведения о пострадавших не поступали.

Сообщение о втором пожаре пришло в 0:13 уже в субботу, 30 ноября. Там возгорание произошло в одноэтажном доме с чердаком, огонь охватил 5 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать больше чем через час. Спасателями было эвакуировано шесть человек, пострадавших нет.

Напомним, что утром в пятницу, 29 ноября, в Невском районе Петербурга спасатели тушили пожар на мебельном производстве. Возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Фото: ЗАКС.Ру