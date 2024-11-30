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Новости 12:20

На ЗСД введут ограничения с 30 ноября из-за строительства Витебской развязки

фото ЗакС политика На ЗСД введут ограничения с 30 ноября из-за строительства Витебской развязки

Два участка Западного скоростного диаметра (ЗСД), которые пересекаются с Кольцевой автодорогой (КАД), закроют для строительства Витебской развязки, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ЗСД.

Движение по съезду на ЗСД с Благодатной улицы в северном направлении закроют в 23:00 в субботу, 30 ноября, а откроют только в шесть утра 1 декабря. Потом это повторится в ночь с 1 на 2 декабря.

Также перекрытия введут по съезду на ЗСД с набережной реки Екатерингофки в южном направлении. Там ограничения будут действовать в ночь с 1 на 2 декабря до шести утра.

Напомним, что в Петербурге собираются отремонтировать Выборгский пешеходный тоннель, который является самым длинным в городе. На это собираются потратить 80,5 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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