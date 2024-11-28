В Петербурге отремонтируют самый длинный пешеходный тоннель

АО "Мостотрест" объявило конкурс на ремонт Выборгского пешеходного тоннеля, самого протяженного в Петербурге, об этом 27 ноября информация появилась на сайте госзакупок.

Документация предполагает максимальную стоимость контракта в 80,5 млн рублей. Срок окончания ремонта установлен на 7 сентября 2025 года.

Техническое задание включает демонтаж старой штукатурки и облицовки, проведение гидроизоляционных работ и восстановление конструкций. Будет ли ограничено движение пешеходов на время ремонта – неизвестно.

Выборгский тоннель был построен в 1981–1983 годах и соединяет станцию метро "Выборгская" с Чугунной улицей. Подземный переход, проходящий под железнодорожными путями, простирается на 160 метров. Особенность тоннеля – раздвоение на два узких коридора шириной по 3 метра.

Напомним, что в Петербурге в 2024 году открыли движение по 12 новым дорогам и развязкам, отремонтировали 100 объектов улично-дорожной сети, а также 25 километров трамвайных путей.

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