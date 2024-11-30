Глава МО "Васильевский" Дмитрий Иванов: Мы за экономию, эффективность и результат

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ЗАКС.Ру поговорил с главой МО "Васильевский" Дмитрием Ивановым о том, как муниципалы организовывают активный досуг для своих жителей, а также расспросил, во сколько это все обходится местному бюджету. Также муниципал рассказал, как сам увлекся бегом, и дал несколько советов.

- Дмитрий Владимирович, вы заядлый спортсмен, у вас все время пробежки, еще какие-нибудь активности. Вы насколько себя профессионалом ощущаете? Какую часть спорт занимает в вашей жизни?

- Я занимаюсь любительским спортом, люблю волейбол, футбол, баскетбол. Ранее занимался рукопашным боем, айкидо. Кандидат мастера спорта по гребному спорту на ялах. Основой разогрева в рамках гребли всегда был бег, чтобы разогреть организм. Бег – это простейший вид спорта, который может быть полезен каждому человеку в рамках здорового образа жизни. Я его всем рекомендую. Больших финансовых затрат бег не требует. Купили кроссовки – и побежали. Поэтому мы, в рамках развития спорта и указа президента, три года назад основали беговой клуб "ВасильевскийЗаБег". В нем могут принимать участие жители Васильевского острова, нашего муниципального образования и любители спорта из любого другого района.

- Беговой клуб — это же не структура муниципалитета, это ваша личная инициатива?

- Это моя личная инициатива — создать клуб. Это не юридическое лицо. Просто сообщество любителей здорового образа жизни. Если мы видим, что из нашего клуба кто-то уходит в другой клуб или создает свою маленькую ячейку под своим названием — мы уже достигли результата. Данный клуб не финансируется ни из бюджета муниципалитета, ни какими-то другими финансовыми источниками. У нас разработан свой флаг и слоган. Патент мы еще не получали, но я задумывался об этом. В беговом клубе очень много спортсменов, люди достигают серьезных результатов и занимают первые, вторые места в своей возрастной категории, получают грамоты, кубки.

- Где проводите пробежки?

- Мы приглашаем всех в парк ЦПКиО. Многие задают вопрос, почему там. Парк ЦПКиО — самое хорошее, экологически чистое место для того, чтобы в любое время года туда мог прийти человек и позаниматься любыми физическими упражнениями, а по выходным туда до 10:00 вход бесплатный. А если человек пришел в ЦПКиО в спортивной форме и говорит, что он идет на пробежку, то даже в течение дня его пускают бесплатно. Спорт должен быть доступным для всех.

- Это такая негласная договоренность?

- Да, если они видят, что человек реально готов бежать, а не просто гулять по парку, его пропускают бесплатно. Это очень хороший бонус. Там чистейший воздух, а экология очень важна и полезна для дыхания и бега. Бег благополучно влияет на организм человека, дает отличный импульс разогрева, положительные эмоции, и в организм выделяется эндорфин, вырабатывающий гормоны счастья. Поэтому если бегать очень аккуратно, медленно и правильно, никакого вреда он не принесет.

- Вы практически полупрофессионал-любитель, можно сказать, сколько вы рекомендуете пробегать?

- Я рекомендую всем бегать по 5 км, не более. Дальше идет износ нашего организма. Многие загораются, хотят бежать полумарафон или марафон. Я считаю, что такие дистанции должны бегать именно профессионалы. Многие люди не понимают, что, даже получив справку "здоров", и в ней указана разрешенная дистанция от специалиста медицинского учреждения, без подготовки не стоит прикасаться к таким расстояниям. Для того, чтобы жить долго и счастливо, нужно проходить в день от 10 тысяч до 15 тысяч шагов, либо три раза в неделю бегать по 3-5 километров, совмещая с правильным питанием.

- Так, давайте теперь про непосредственно муниципальные активности.

- В муниципалитете в летнее время в Благовещенском саду для местных жителей тренеры, являющиеся кандидатами в мастера спорта, проводят утреннюю зарядку по выходным. У нас есть сборная волейбольная команда, сборная команда по футболу среди молодежи. Для таких спортивных активностей стадион, зал нам предоставляет администрация Василеостровского района на безвозмездной основе. На физкультуру и спорт мы на протяжении более трех лет не выделяем и не тратим денежные средства.

- Совет муниципальных образований недавно подводил итоги за 2023 год. Вы с Петергофом разделили первое место за организацию массового спорта. Вы в тот период были главой местной администрации. За что именно вас оценили так высоко?

- В муниципальном округе есть муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта для жителей. Возможно, мы считаемся лидерами среди лидеров, потому что у нас много активностей, реализуемых в течение года без финансирования, большое количество вовлеченных граждан разной возрастной категории, придерживающихся здорового образа жизни. За 2023 год мы вовлекли большое количество граждан в бег, гимнастику и другие виды спорта, тем самым являемся примером для других муниципальных образований. Еще у нас проходит на регулярной основе акция "Десять тысяч шагов". Эти встречи в рамках акции мы приурочиваем к памятным датам, приглашаем на безвозмездной основе экскурсоводов, чтобы провести экскурсии для жителей. Все эти акции поддерживаются муниципалитетом регулярно.

- Как у вас с установкой спортивных площадок? Это ведь одно из полномочий муниципалов.

- У нас обычно идет комплекс: делается детская площадка и рядом элементы спортивного оборудования. Для человека, чтобы позаниматься спортом, нужен турник, брусья и доска, чтобы аккуратно прокачать пресс. Мы много раз проводили социологические опросы, которые показали, что для жителей никаких других элементов и не нужно.

- С учетом исторической застройки возникают какие-нибудь сложности при планировании площадок? Или, может, другие трудности?

- У нас уже есть проекты на перспективу, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать предложения города по участию в субсидиях. Так, например, в 2023 году наш округ занял первое место в конкурсе Совета муниципальных образований в номинации "Лучший благоустроенный двор исторической части города". Сложностей и трудностей практически нет, ставим цель и идем к ней.

- Летом, понятно, бег, зарядка. А что зимой?

- Даже зимой мы проводим пробежки, но если мороз не больше пятнадцати градусов. В ЦПКиО делают все для комфортного занятия спортом: расчищают дорожки и посыпают песком. В декабре запланированы игры в волейбол, зал для которого нам предоставит администрация.

- Заняв должность главы муниципального совета, вы получили больше возможностей реализовывать свои идеи, или еще в МА не было с этих проблем?

- Проблем не было. Реализовывать свои идеи на благо округа и жителей можно на любой из озвученных должностей, важно качественно и слаженно работать в одной команде на благо развития своего округа.

- Чего-то не хватает? Может, хотелось бы больше полномочий? Например, говорил с вашими коллегами по поводу содержания муниципальных сборных.

- Да, я хочу сказать, что на сегодняшний день депутат Законодательного собрания Михаил Иванович Барышников выходил с такой инициативой. Мы эту инициативу сами поддерживаем, потому что если брать тренера, то это могут расценить как нецелевое расходование средств. Здесь нужно ориентироваться на эффективность, рациональность и правильное расходование денежных средств.

- Вы упомянули наем тренера в качестве риска нецелевого расходования средств. Поправьте, если я ошибаюсь, в некоторых муниципалитетах иногда есть какое-нибудь МКУ, которое без проблем нанимает штат тренеров.

- У нас МКУ занимается только благоустройством. В других муниципальных образованиях муниципальное казенное учреждение работает и исполняет свои полномочия на основании устава МКУ, а деятельность и полномочия там прописаны у каждого свои, в рамках исполнения муниципальных программ для граждан.

- У вас очень развит молодежный совет при муниципальном образовании, может, они что-то новое в теме активных занятий предлагают? Спорт в целом достаточно сформировавшаяся область, но мало ли.

- Были задумки по поводу фиджитал-спорта. Сейчас очень развивается это направление, когда сначала играют на компьютере, а потом на поле. Молодежный совет предложил провести игру среди молодежных советов Санкт-Петербурга и жителей среднего возраста, мы пока думаем над реализацией данного предложения. Я предлагаю волейбол и баскетбол, и сейчас планируем вводить игры с частой периодичностью.

- Есть еще, слышал тоже, в некоторых МО увлечение лазертагом. Рассматривали ли вы такой вариант?

- Нам просто никто не предложит это сделать бесплатно. Мы за экономию денежных средств, за эффективность и результат. Это самое главное. Поэтому смотрим, выбираем направление и делаем это доступным.

Проект «Муниципальный спорт» реализован на средства гранта Санкт-Петербурга