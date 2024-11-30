Московские силовики проверили клубы столицы на пропаганду ЛГБТ*

Сотрудники правоохранительных органов Москвы и Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели рейды в клубах столицы для выявления пропаганды ЛГБТ*, об этом 30 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка.

Как рассказали правоохранители, пропаганда ЛГБТ*-движения была выявлена в клубе на Складочной улице. Полицией были изъяты телефоны, ноутбук и так далее.

Также было установлено, что в клубе нелегально продавалась алкогольная продукция и было найдено оружие, которое отправили на экспертизу. Позже будет дана процессуальная оценка руководству и посетителям клуба.

Кроме этого, проверки осуществлялись в клубах Arma (бывший "Мутабор") и Mono. В некоторые клубы визит силовиков был обусловлен жалобами жителей.

Напомним, что московский суд оштрафовал на 3 млн рублей интернет-сервис "Кинопоиск" по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП).

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру