"Кинопоиск" оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский суд Москвы 26 ноября признал интернет-сервис "Кинопоиск" виновным по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП), передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

Причина для составления протокола об административном правонарушении не уточняется. По данным ТАСС, ранее по аналогичной статье суд трижды штрафовал сервис на 1, 2 и 7 млн рублей. Самый большой штраф был назначен за пропаганду педофилии.

После ужесточения законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных отношений российские суды неоднократно назначали крупные штрафы различным интернет-ресурсам, на которых предоставляется доступ к видеоконтенту. Нередко поводом для привлечения к ответственности становилась неправильная возрастная маркировка, например, фильмов.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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