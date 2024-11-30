МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 15 м/с в первый день зимы

В воскресенье, 1 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 1 декабря в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге с вечера субботу, 30 ноября, вводится "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру