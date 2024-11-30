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Новости 15:49

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на студента в Яблоновском саду

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на студента в Яблоновском саду

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на студента в Петербурге, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи рассказали, что в медиа появилась информация о том, что в Яблоновском саду на студента во время прогулки с девушкой напала группа лиц, которая избила его и отобрала денежные средства. По факту произошедшего проводится проверка по статье о разбое (ст.162 УК РФ).

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад.

Напомним, что глава СК РФ Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на сотрудников скорой помощи в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СК РФ


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