На могиле Романа Трахтенберга уже как три месяца обрушилась памятная плита

На могиле известного шоумена и знатока анекдотов Романа Трахтенберга, похороненного на кладбище Памяти жертв 9-го января в Петербурге, уже три месяца находится в плачевном состоянии памятная плита, об этом 30 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Как рассказали в ведомстве, плита с изображением артиста обрушилась еще в августе. Инцидент произошел из-за разрушения крепежных анкеров, которые со временем сгнили и не выдержали веса конструкции.

Специалисты подчеркивают, что обрушение произошло "самопроизвольно". Установкой памятника занималась сторонняя организация. На месте обрушения осколки памятной плиты собрали неизвестные и сложили их рядом с могилой в виде мозаики.

Администрация кладбища проинформировала о ситуации специализированную службу, курирующую содержание мест захоронений. Однако, согласно действующим правилам, ответственность за содержание могилы лежит на лицах, ответственных за захоронение.

Роман Трахтенберг – российский актер, режиссер, шоумен и телеведущий. Он родился в 1968 году в Петербурге, а умер 15 лет назад – в 2009 году в Москве.

Напомним, что в начале сентября 2024 году правнука писателя Федора Достоевского Дмитрия похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге.

Фото: unsplash.com